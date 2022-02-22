台灣民意基金會今公布最新民調，蔡英文總統聲望50.3％，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，年底九合一大選，執政黨挾5成的總統聲望應戰，將有截然不同於2018年的選戰氛圍與效應。

此外，國人對蔡政府開放日本福島食品的態度，4成3基本上贊成，4成7不贊成；不贊成比贊成多3.4個百分點；游盈隆認為，這項發現傳達了一個清楚的訊息，民眾對蔡政府此時開放福食看法嚴重分歧，贊成與反對毫無共識可，而反對是多數。

最新民調顯示，對於蔡總統處理國家大事，13.6％非常贊同，36.7％還算贊同，21％不太贊同，16.3％ 一點也不贊同，12.4％沒意見、不知道或拒答；5成贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，3成7不贊同，贊同者比不贊同者多13個百分點。 蔡總統聲望回到闊別已久的5字頭。

他說，和上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」50.3％，其實只上升0.7個百分點，而「總統職務表現不贊同率」37.3％，減少4個百分點，贊同她處理國家大事方式的人比不贊成者多13個百分點。

他說，過去兩個多月，民進黨政府歷經驚四大公投、中二補選與罷昶投票，戰功彪炳，蔡總統聲望應該要扶搖直上，但從去年底至今， 三次全國性民調結果顯示，蔡總統聲望只上升3.9個百分點。

他認為，除非2022年蔡總統犯下重大政治性或政策性錯誤，或有重大突發性事件發生，造成全國性民意丕變，否則年底九合 一地方選舉，在野黨將面臨極嚴峻的挑戰。

至於蘇內閣施政表現，12.5％非常滿意，38.7％還算滿意，20.5％不太滿意，19.3％一點也不滿意， 9.1％沒意見、不知道、拒答；顯示，5成1基本上滿意，4成不滿意；和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少0.4個百分點，不滿意的人減少1.3個百分點。

他認為，蘇貞昌傳奇還將繼續演下去，這當然對民進黨2022九合一地方大選構成極為有利的條件。

對於福食開放，民調顯示，16.6％非常贊成，26.7％還算贊成，18.2％不太贊成，28.5％一點也不贊成，10.1％沒意見、不知道、拒答；和上個月比，贊成增加4.5個百分點，不贊成減少7.9個百分點，差距從15.8縮小到3.4個百分點。