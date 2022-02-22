潑漆被罰又對民宅連轟5槍，前職棒球吳俊賢又被逮。(警方提供)

前職棒球星吳俊賢本月(6日)才因朋友不願借他錢，跑到友人萬華區住處的住處、雙B轎車潑紅漆、撒冥紙遭警方移送裁罰。今（22）日凌晨3時許，攜帶改造手槍前往朝萬華一處民宅連開5槍後逃逸，半小時就攜槍自行到士林分局文林派出所投案，吳供稱是因為投資金錢糾紛才憤而開槍警告，目前警方仍在偵訊中。

警方本月6日凌晨2點接獲報案，陳姓男子位於萬華辦公處所的門窗，停放在門口的轎車，遭人潑灑紅漆，警方一度懷疑與陳男有意參選里長，有心人士刻意製造事端，企圖阻止他參選，案經警方調閱監視器鎖定51歲吳男涉案。

據了解，吳俊賢曾攝入職爆簽賭案遭判刑，失去球員資格，數年前又因酒駕遭逮。被害的陳男得知吳犯案，表示兩人原本就認識，近來吳俊賢缺錢花用，曾經登門借錢，他並未答應，吳因而心生怨懟。

警方表示，吳男涉犯違反《社會秩序維護法》，污損他人之住宅題誌、店舖招牌或其他正當之告白或標誌者，處3000元以下罰鍰。