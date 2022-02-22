曾被譽為「最可愛高中生」的日本女星吉田莉櫻，踏入演藝圈多年的她，去年演出日劇《她很漂亮》後，知名度更是不斷攀升，本月20日迎接20歲生日的她，更推出出道以來第2本寫真集，當做送給自己成年大禮，只見她大方展露傲人上圍及美尻，搶盡所有人目光。

吉田莉櫻慶祝邁入20歲，將推出性感寫真。（吉田莉櫻推特）

吉田莉櫻2017年獲得「高一學生選美大賽」冠軍，獲得時尚雜誌《Popteen》賞識簽下模特兒合約，接著更進軍戲劇圈，推出多部電視劇都頗受好評，長相甜美的她，從出道以來擄獲不少男性粉絲的心，為了紀念邁入20歲生日，她推出寫真集《藍色和蜂蜜》，只見她大方展露傲人火辣的魔鬼身材，除了全身雪白肌膚引人遐想，一對傲人北半球加上蜜桃般的俏臀，都讓人看了直噴鼻血。

由於這本寫真集是送給自己20歲成年大禮，吉田莉櫻還特地到家鄉長崎取景，強調由於已經長大成人，所以想給人不同於以往的風格，才特地換上性感內衣亮相，希望能讓外界感受到自己成熟的一面，因此才走大解放的風格，以更火辣的形象示人。