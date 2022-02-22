吃草莓已經成為冬季儀式感必做的一大盛事，各家甜點店陸續推出草莓相關期間限定餐點，其中鄰近台中草悟廣場的「寶格冰淇淋」，今年推出大人味的草莓派對系列餐點，用各式酒杯盛裝的草莓甜點，讓不少美眉狂洗IG；另85℃即日起推出「草莓季甜蜜大賞」包括草莓牛奶、草莓切片、草莓生乳包，要讓草莓控感受滿滿的粉紅泡泡！
極隱密的「寶格冰淇淋」就藏匿在台中草悟廣場附近的巷弄中，沿著公正路走，就會有甜膩的冰淇淋香味吸引你抵達目的地，是在地人不願意曝光的私藏冰品小店。迎接草莓季來臨，寶格冰淇淋也獨家推出了「大人味的草莓派對」，讓草莓控可以用草莓乾杯！
其中最吸睛的是「為熱戀乾杯」高達30公分的特大啤酒杯，裡頭裝滿一粒粒又大又鮮甜的草莓，最頂層再鋪上綿密香濃的冰朵蛋糕與特大球的手作草莓冰淇淋；另外還有在紅酒杯中裝滿的是輕熟女最愛的氣泡特調「粉紅泡泡飲」，新鮮草莓果醬與微酸的檸檬Ｑ凍，搭配一粒粒鮮紅透亮的草莓。
而「花心Shot組」最過癮！一整排的Shot杯中，除了一顆顆又大又甜的草莓，還能一次吃到6種口味的手作冰淇淋；這一系列新鮮草莓與手作冰淇淋結合的創意餐點，從即日起到3月14日限量供應。
而85℃即日起到3月7日推出「草莓季甜蜜大賞」，祭出連續14天超殺優惠，包括草莓牛奶第二杯半價，平均一杯只要48元、另外草莓季切片和麵包坊新推出的草莓生乳包、繽紛草莓全都第二件八折（以價低者折）。
值得一提的是85℃全台麵包坊同步推出兩款新品，其中「草莓生乳包」外型圓巧可愛，內餡是一顆顆碩大草莓和特調奶霜完美結合。而「繽紛草莓」則是再添加酥脆口感的酥菠蘿在內餡，優惠期間同樣也是第2件8折。
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