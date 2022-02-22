前花蓮縣長、國民黨立委傅崐萁擔任國民黨選戰策略會報成員，負責協調年底九合一選舉，卻被黨內質疑請鬼拿藥單。傅崐萁今天出面受訪，強調對黨內指教他虛心接受，他是最了解民進黨的，看到民進黨鋪天蓋地對他攻擊，已經深刻感受到民進黨的恐懼，他既然接任輔選工作，就不會下場選舉，也不會怕挑戰跟犧牲，一定完成使命。

傅崐萁表示，今年會有不一樣的選戰，他在高雄跟台南感受到基層的熱情，期盼國民黨收復高雄，因此他對於年底選舉深具信心。「任何犧牲我都能承擔」，只要台灣能被導入正軌，一定要完成使命，讓國民黨在九合一選舉可以得到最後勝利。

對於中間一度傳出傅崐萁要擔任中央選戰策略會報執行長，後來被黨秘書長黃健庭說沒有這樣的頭銜。傅崐萁說，重要的是如何讓國民黨贏，他是在當「義工」，根本不在意稱呼，年底只有一個目標就是勝利藍，沒有其他藍，贏才是唯一目標。

傅崐萁也列舉民進黨有英派掌門陳明文、民進黨團總召柯建銘、前國策顧問黃承國，還有新境界文教基金會副董事長洪耀福從中負責協調，才完成蔡英文總統如今霸業。

傅崐萁強調，他從來沒有分享過國民黨執政的果實，或是受國民黨黨產的協助，一路走來他就是支持國民黨的深藍，此刻只有贏回政權，他很了解怎麼跟民進黨去拚。且他既然是協調輔選的人，自然本人不會下場選。

傅崐萁說，國民黨未來一定會團結，中間會有陣痛沒關係，對他的任何指正，一肩挑概括承受。國民黨之後只有一種聲音，就是勝利藍的聲音，分化到此為止，「民進黨用府院黨最高規格招待我，已經深深感受到民進黨恐懼。」