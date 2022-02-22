江宏傑、福原愛在去年7月結束近5年婚姻，江宏傑恢復單身後，除了一肩扛起照顧兒女的責任外，他在實境節目《全明星運動會》擔任紅隊領隊的表現也狂圈粉，而今（22日）是江宏傑的33歲生日，《全明星》紅隊隊員也都齊聚為他慶生，同時還找來神秘嘉賓助陣，生日驚喜讓江宏傑嚇到說不出話。

紅隊隊長「王子」邱勝翊和隊員，除了幫江宏傑慶生聚餐外，也幫他安排生日驚喜，就在江宏傑用餐到一半時，他的爸媽帶著4歲「愛拉醬」和2歲的「小小傑」，並捧著蛋糕驚喜現身，江宏傑看到最愛的家人忽然出現，讓他又驚又喜，而王子和隊友也特別挑選象徵紅隊的NBA公牛隊紅色隊服，球衣號碼除了是江宏傑的歲數「33」，還代表《全明星》第三季，別具意義，也讓江宏傑很滿意、直呼好喜歡。

《全明星》紅隊隊員齊聚，為江宏傑慶生。（圖／取材自江宏傑 Chiang Hung-Chieh臉書）

壽星江宏傑開心直呼：「這驚喜！！真的嚇到說不出話！！#請出江爸江媽還有孩子們！#只有王子能超越王子#謝謝大家」，而王子也感性回應：「我們的領隊，謝謝你善良和溫暖的心，用不一樣的方式帶領我們，2022.02.22 很特別的日子，祝你生日大快樂，願望一定要實現」。

江宏傑、福原愛在2021年7月宣布離婚，5年童話婚姻以離婚收場，兩人將共同監護一對子女，恢復單身的江宏傑除了專心衝刺事業之外，他也一肩扛起照顧孩子的責任，儘管辛苦父代母職，江宏傑仍甘之如飴。