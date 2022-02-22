好市多人氣商品「科克蘭鮮奶」因為時常缺貨所以有限購令，不過有民眾發現，好巿多已悄悄取消限購令了，興奮的扛了整箱回家，消息一出讓許多網友哀號「又買不到了！」但也有眼尖的網友說，取消禁令恐是在消庫存，因為這批鮮奶的效期幾乎都是到2月底。

一名網友昨（22日）在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文表示，她去好市多購物時發現，鮮奶限購令取消了，因此開心的買了一箱回家，並同時貼出6瓶科克蘭鮮奶的照片，分享給大家這個消息。

消息一出引起討論，不少網友哀號，「又買不到了」、「不限購，一般上班族會不會又更容易買不到了」、「我已經兩個星期都買不到了」、「天氣變冷還是很難買」。

也有人質疑這次解除限購令原因不單純，「是不是這次進太多，在消庫存？」、「昨晚去沒限購，但期限只到2/27」、「今天去全部4天後到期，就算不限量也不敢買」、「中華店沒限購但保存期限只有到2/25，最久的是2/28，應該是快過期才沒限購」。

好市多從去年11月10日起對自有品牌「科克蘭鮮奶」祭出限購令，主要是當時海運時程混亂，加上冷藏貨櫃不足，導致好市多的科克蘭鮮乳的進貨數量一直無法穩定，只好祭出限制購買數量的規定。