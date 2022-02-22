打造友善兒童就醫環境！健保署李伯璋署長22日表示，為確保兒童使用醫材在臨床上可供醫師與病人選用，將優先研議納入健保給付、調高健保支付點數。

健保署與台灣腎臟醫學會、台灣兒科醫學會及中華民國小兒骨科醫學會，及各醫材許可證持有者合作下，重新檢討、評估健保支付點數，自3月1日起將「雙迴路透析導管組」及「縱向延長式連結桿」調高健保支付點數，調幅約46.3％~107.9％，估計一年將使用34.3萬點預算支應，分別有220人次及20人次受惠。

健保雖然已陸續給付短期及長期使用之「雙迴路透析導管組」特材，為血液透析及血漿置換必要使用醫材，醫師可依兒童體重大小選擇適當管路尺寸供兒童使用。惟兒童使用管路尺寸使用量少，廠商因成本因素無意願引進較小尺寸。醫界反映若無法取得適當管路尺寸之透析導管，臨床只能以其他管路代替使用，對兒童醫療品質影響甚大。

此外，健保自2008年起亦給付用於治療兒童早發性脊柱側彎特材「縱向延長式連結桿」，但該產品於2020年停產，臨床醫師反映該產品對於早發性脊柱側彎兒童之臨床治療很重要，以保持脊柱正常形狀，健保已無其他特材可替代使用，但這類兒童若未及早治療矯正，將會造成更多後續併發症如心臟衰竭等。健保署已請原生產公司引進類似產品，將於3月調高健保支付點數後引入我國、供兒童使用。