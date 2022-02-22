投資銀行摩根大通（JPMorgan）分析師周一（21日）警告，被視為「成長型」股票的美國科技公司過去六個月股價大跌，但價格依然不夠便宜。

摩根大通分析師在寫給客戶的報告裡指出，雖然成長型股票近來下跌，但價格並不算太低。相反地，銀行與商品相關類股今年持續上漲，目前價格「不算太貴」。

被稱為「FAANG」尖牙股的五大科技公司，今年以來股價大跌，臉書大跌38％、蘋果下挫5.7％、亞馬遜跌8.5%，網飛與谷歌跌幅分別35％與10%。