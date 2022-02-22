摩根大通：科技股大跌 價格仍不夠便宜 10:322022/02/22 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資銀行摩根大通（JPMorgan）分析師周一（21日）警告，被視為「成長型」股票的美國科技公司過去六個月股價大跌，但價格依然不夠便宜。 摩根大通分析師在寫給客戶的報告裡指出，雖然成長型股票近來下跌，但價格並不算太低。相反地，銀行與商品相關類股今年持續上漲，目前價格「不算太貴」。 被稱為「FAANG」尖牙股的五大科技公司，今年以來股價大跌，臉書大跌38％、蘋果下挫5.7％、亞馬遜跌8.5%，網飛與谷歌跌幅分別35％與10%。 孟格：投資中國比美國有效益 港股恒指跌170點 陸保險股大跌 #摩根大通 #大跌 #不夠 #便宜 #不算 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》俄烏戰火一觸即發 韓股大跌2％ 12:332022/02/14 財經 俄烏戰火一觸即發 台股大跌逾300點 13:342022/02/14 財經 《日股》日經害怕打仗 創3周最大跌幅 15:232022/02/14 財經 ABF指標股 多頭共識聚焦 04:102022/02/17 證券．權證 三大風險台股震盪 凱基投顧籲抱高殖利率股 23:562022/02/14 財經 恒指午盤跌0.71％ 內房股大跌 12:422022/02/21 財經 防通膨失控 摩根大通：Fed將連續升息9次 21:122022/02/21 財經 怕賣便宜了!建商下限賣令 04:102022/02/18 財經要聞 台股臨風險 凱基投顧籲抱高殖利率股 12:112022/02/14 財經 俄烏戰雲密布 歐亞股大跌 04:102022/02/15 財經要聞 《港股》恆指大跌465點 美團遭震撼襲擊 16:482022/02/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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