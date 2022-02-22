2月ETF除息高峰22日登場，國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）、中信小資高價30（00894）三檔ETF同日除息，雖仍受俄烏戰事升溫影響，呈現貼息走勢。不過，盤中成交量能明顯放大，顯示低接買盤卡位心態濃厚。

國泰永續高股息ETF於22日除息0.3元，年化報酬率約6％，加上高股息利多助陣，帶動「搶息」投資人大舉進駐，除息前一個交易日爆出10.31萬張大量，統計最新受惠人數已超過33萬人。

同樣獲得低接買盤加持的還有中信小資高價30、中信關鍵半導體兩檔ETF，22日分別除息0.35元、0.29元，交投延續近期熱絡表現，吸引股民進場大撿便宜。其中，中信關鍵半導體22日盤中成交張數衝上2.23萬張，已超越除息前一日紀錄。

另從量價表現來看，國泰永續高股息ETF除息首日開盤約1小時，成交張數逾6萬張，市場預期有機會挑戰掛牌以來新高量能，盤中股價下跌0.21％，暫報19.41元，表現相對抗跌。