針對今日傳出前副總統陳建仁已申請加入民進黨，民進黨發言人周江杰今表示「歡迎」；至於是否成為參選台北市長活棋？他說，會提出最適合的人選來面對年底縣市長的選舉。

周江杰指出，陳建仁前副總統在過去擔任副總統任期期間，全力支持蔡英文總統推動如年金改革等重大工作。除了協助民進黨順利推動改革目標外，在面對Covid-19防疫工作期間，陳前副總統也不吝從公衛專家的角度提供政府防疫作為的建議，並獲得民眾高度支持與肯定。

周江杰表示，歡迎陳前副總統申請加入民進黨，他們一直歡迎支持蔡英文總統施政理念，及認同民進黨價值的各界人士加入壯大台灣的行列。

針對媒體詢問台北市長候選人一事，周江杰表示，相關提名作業程序已由選對會負責進行，民進黨歷經兩度執政，中央執政與地方首長施政滿意度也都有很好的表現，民進黨一定會提出最適合的人選來面對年底縣市長的選舉。

陳建仁去年12月30日已低調向民進黨台北市黨部申請加入民進黨，入黨申請書上的推薦人，就是蔡英文。