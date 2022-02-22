台、日前桌球CP江宏傑、福原愛去年鬧婚變時，日媒形容男方家是「怪獸家族」，更點名其親姐江恆亘是「怪獸大姑」，社群平台一度被網友灌爆，當時江恆亘噤聲，低調神隱1年，最近因幫弟弟江宏傑慶生，42歲不科學的嫩臉曝光了。

江宏傑今（22日）邁入33歲，這是他恢復單身後首次過生日，眾多親朋好友提前替他慶生，其中包括親姐江恆亘，昨（21日）在IG限時動態分享造型氣球、蛋糕，以及一張自拍照，畫面中，她留著棕色中分長髮，臉上薄施淡妝，雙眼皮大眼炯炯有神，膚質也白皙無瑕，看不出來實際年齡為42歲，令人驚艷。

江恆亘當時為何被封妖怪大姑？原來福原愛、江宏傑去年婚變，日本媒體《週刊文春》就指出，福原愛被夫家長期言語霸凌，不僅被江宏傑罵「像個妓女」，也被江恆亘用電話痛批「就是妳害我們家裡氣氛變得糟糕」，而且2019年江恆亘出道時，《週刊文春》曾以「39歲的怪獸大姑娛樂圈首亮相」當標題，直指江恆亘為人強勢、有公主病，連江宏傑都要告誡福原愛「不可拒絕大姑要求」。

江恆亘因此成為福原愛粉絲的撻伐對象，社群平台被大批網友灌爆，還留下「39歲快停經還出道」的不堪字眼，江恆亘當時高EQ回應：「皺紋就是女人成熟的美」。不過《ETtoday星光雲》去年曾指出，朋友和前經紀人都表示江恆亘的性格單純、親切、客氣，江家人也很純樸，十分疼惜福原愛、愛媽。