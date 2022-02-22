為促進國內海洋研究與離岸風力發電發展，國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心（國研院海洋中心）與國海輝固股份有限公司（國海輝固）於今（22）日簽署合作備忘錄，將共同投入人才培訓，增加本國籍船員執行海洋研究及離岸風電專案能力與競爭力。

國海輝固是由荷蘭跨國上市公司Fugro和國際海洋股份有限公司在台合資成立，具備提供各式水文調查、大地工程及地球物理探勘、水下測量與調查、人員運輸等服務之能量。

為營運大型船隊，國海輝固擁有豐富的船員人力資源，並經常與國內培訓航海技術的學校及單位洽談開設培訓專班機制。

國研院表示，未來國研院海洋中心將藉由與國海輝固的合作，投入海洋中心擁有的海洋探測專業能力，協助國內離岸風電產業發展；雙方亦將針對如何提升國內探測船船員之人力素質及維運船隊，進行交流合作，期能對台灣海洋研究船人力培訓做出貢獻，提升我國海洋研究與探測能量。