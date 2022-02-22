林姓父子的車隊長期將大台北、新竹地區營建混合物等廢棄物品送到台中、台南國有、私人土地非法掩埋。(檢方提供)

林姓父子的車隊長期將大台北、新竹地區營建混合物等廢棄物品送到台中、台南國有、私人土地非法掩埋。(檢方提供)

林姓父子的車隊長期將大台北、新竹地區營建混合物等廢棄物品送到台中、台南國有、私人土地非法掩埋。桃園地檢署獲報調查，發現父子以每車4、5萬元代價運送廢棄物，獲利達1569萬元，依違反廢棄物清理法提起公訴。

檢方表示，接獲檢警環打擊環保犯罪平台通報不詳廢棄物清運集團隨意棄置廢棄物案件，立即指派國土保育專組檢察官陳書郁指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊第一中隊，會同環保署北區環境督察大隊、桃園市環保局共組專案小組偵辦。

經過蒐證後，發現林姓父子車隊長期將大台北地區與新竹地區事業機構所產出之營建混合物等一般事業廢棄物運送至台中、台南新市區、麻豆區、佳里區等國有、台糖公司所有及私人土地非法掩埋棄置。

檢方也發現，林姓父子為謀受廢棄物利益，將部分車輛靠行於1間合法公司，其他車輛雖然未取得合法清除廢棄物資格，卻也擅自漆上清除許可證號。再由3間合法公司對外接案，以每車約4、5萬元提供廢棄物，由林姓父子車隊載送，同時為規避稽查，還會蓋乾淨土方掩人耳目。

檢方也發現3家公司分別提供7527米、1576米、990米廢棄物，由林姓父子棄置在台中、台南，不法所得分別為1129.5萬餘元、267.9萬餘元、148.4萬餘元，林氏父子車隊則獲得 1569.3萬餘元之不法所得，將林等14人提起公訴。

桃檢偵辦時，發現台南地檢署也鎖定林姓父子集團，雙方多次聯繫並交換證據資料、確認棄置場所後，共同執行查緝行動。