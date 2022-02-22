俄羅斯總統普丁下令軍隊進入烏克蘭東部叛離地區，使東歐陷入戰事一觸即發的緊張局勢，周二亞洲交易時段，美股指數期貨重挫、國際油價跳升至7年新高，避險資產走高，此外，市場認為聯準會3月升息50個基點的可能性已下降至不到20%。

普丁在周一晚間宣布承認在烏東地區由親俄判離份子組成的頓內次克人民共和國（ Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為獨立國家，之後更下令俄軍進駐這兩個親俄地區。

俄烏局勢升高恐導致原油供應受阻，做為全球指標的布蘭特期油目前上漲2.25%，報97.54美元，稍早前一度漲4%，報每桶97.35美元，創下2014年9月來新高。美國期油目前漲3.57%，報每桶94.32美元。

美股道瓊指數期貨目前跌467點或1.37%，標普500指數期貨目前跌1.6%，那斯達克100指數期貨大跌2.1%。周一（2月21日）美國適逢華盛頓誕辰紀念日（Washington's Birthday），美股休市。

克里姆林宮刻意淡化普丁與拜登就烏克蘭問題舉行高峰會的消息，稱這場「普拜會」目前尚無定案，受此打擊，周一泛歐STOXX 600指數大跌1.3%，並創下去年10月來新低。俄烏局勢急升，俄羅斯盧布大跌，俄股MOEX指數周一崩跌10.5%。

在周二亞洲市場方面，澳洲ASX 200指數稍早前跌1.3%，目前跌1%。日經225指數目前跌2%，韓股跌1.4%，香港恆生指數跌近2%，中國上證指數跌0.76%，深證成指跌1.16%，

被視為避險天堂的日圓目前升值0.2%，報114.50兌一美元，創下近3周新高。歐元兌美元跌0.1%，報1.1296美元，創1周來新低。俄羅斯盧布跌至80.289兌一美元，創下一個月新低。NAB外匯策略部門主管Ray Attrill表示：「在這種情況下，風險指標將成為驅動市場的主要因素」。

目前尚不清楚俄羅斯的軍事行動是否為入侵烏克蘭的開始，近幾周來美國與其歐洲盟國不斷警告俄國即將入侵烏克蘭，儘管莫斯科當局始終否認有這個意圖。

白宮宣布美國總統拜登已簽署一項行政命令，將禁止美國個人與烏東兩個叛離地區之間的貿易和投資活動。英國等歐洲領導人亦揚言對俄羅斯祭出新制裁。

資金湧進避險資產，帶動美國公債殖利率走低，美國10年期指標公債殖利率下跌5.5個基點，報1.8715%。市場對聯準會升息力道的預期亦有所降溫，認為3月升息2碼（50個基點）的機率已下降至不到20%。