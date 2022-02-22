台北市1名吳姓排班計程車司機，2019年在信義區夜店載一名酒醉馬來西亞籍女大生返回住處，攙扶她上樓後卻留在房內與她發生性關係，隔天上午還在女大生上課，未料女方卻反告司機性侵， 法院審理時，發現女大生腳步正常並不需人攙扶，且吳男還能清楚描述其庭背景，身上舊傷痕造成原因，甚至要求吳男每天載她上學，台北地院認為吳男能清楚描述女方資訊全部正確，顯示女方意識清楚，無法證明吳男趁人之危判決無罪。

根據判決書記載，吳姓計程車司機在2019年9月23日凌晨3時許，在信義區夜店搭載馬來西亞籍女大生回家，但女方控訴，在租屋處睡著後醒來，發現打赤膊的吳男在房內翻找東西，但她不勝酒力她又睡著。

隔天女大生被室友叫醒，還告知有男生在樓下等她要送她上學，但她這時才發現自己全裸，當她穿好衣服下樓，就像吳男表示：「我太累了，不上課。」然後將手機號碼留給吳男，而繼續回房間睡覺。

未料她下午醒來後發現房間滿地筷子，並努力回想吳男是誰為何會出現在房內，而且叫她「寶貝」？她與同學討論後，才發現自己遭人性侵，並發現自己下體有不明體液，憤而向警方報案。

吳男喊冤表示，女大生一上車沒多久，就從副駕駛座逼向他說想當他女友，還喊說說想車震，當時有與對方擁吻。之後才決定到女方租出處發生性行為。但第一次結束時，女方卻要第二次，在雙方休息時，女方告訴他馬來西亞的生活狀況及家庭成員等。

吳男強調，當結束第二次性行為時，女大生發現手機不見，於是他就在房間翻找，還回到計程車上找，但是當時女方赤裸，他擔心安全將房門反鎖，但卻拿錯鑰匙又進不了門，他便丟3雙筷子要叫她，甚至整串鑰匙都丟進房間卻沒人回應，只好先行離開。

直到隔天上午，她回到女方租屋處要接她上課，但卻等不到，後來才遇到同學，才請人上樓叫她，但雙方在門口碰面，女大生卻說「太累了！不想上學」，甚至還邀他上樓，但遭到他拒絕，女大生才留電話給他。

法官勘驗監視器畫面後發現，女方上樓並不需要他人攙扶，在庭訊時也表示朋友都沒發現過她喝醉，且吳男清楚描述女方本名、馬來西亞籍與家庭狀況，上課時間以及身上舊傷造成原因家裡，如非女大生主動告知，吳男不可能獲悉。

且監視器也顯示，吳男早上6時許離開後，於上午9點許再回來，女大生則在10點許在樓下與他交談，最後採信吳男說詞，判他無罪。可上訴