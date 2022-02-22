中國國際問題研究基金會高級研究員王珍22日在大陸《環球時報》撰文指出，據報導，美國聯邦參議員共和黨盧比歐和民主黨梅嫩德斯聯名提出「西半球安全戰略議案」，指稱中國和俄羅斯在拉丁美洲的影響「威脅美國國家安全利益和地區福祉」，成為「對西半球最大的威脅」。揚言美國必須認真應對，遏制中俄擴張拉美影響力。他們在怕什麼？一怕所謂「中俄威脅」。二怕拉美「左翼」回潮，在中俄「支持」下衝擊美國在該地區的地位。三怕拉美「脫美」傾向愈演愈烈甚至失控。

王珍表示，一怕所謂「中俄威脅」。這是一種嫉妒心理和見不得別人好的陰暗心態。拉美-加勒比地區33國都是主權國家。中拉關係的發展壯大是水到渠成的過程。將近4500億美元的雙邊貿易額，每年逾百億美元的直接投資。3億劑中國疫苗和大量防疫物資，在拉美各國抗疫奮鬥中發揮重要作用。中拉合作為拉美各國政府和人民稱道，沒有傷及美國和任何國家利益，何來「威脅」？

王珍稱，二怕拉美「左翼」回潮，在中俄「支持」下衝擊美國在該地區地位。這是以小人之心度君子之腹。拉美左右翼政治力量的鐘擺效應是本地區各國政治、經濟、社會發展演變的產物，與他們和中國的合作毫無關係，把拉美左翼中的「反美」情緒歸結於中拉關係的發展純屬無稽之談。

事實是，廣大拉美國家無論左右翼執政，都希望發展與中國合作，有的「右翼」當政國家，更積極搭乘中國改革開放的快車。中國從不插手別國內政，也從不搞小圈子挑撥離間。

王珍認為，三怕拉美「脫美」傾向愈演愈烈甚至失控。「脫美」傾向早在拉美民族獨立戰爭時期即已有之，革命家玻利瓦明確提出拉美應獨立於北美的主張，由查維斯代表的激進左翼傳承光大，成為當代拉美一體化進程旗幟。大量事實證明，美國已經不能控制拉美，地區國家中虛與委蛇者多，完全聽命於美國者幾乎沒有，敢於公開說不或以行動說不者越來越多。對此，美國心裡是明白的。

王珍指出，有評論認為，阿根廷、厄瓜多總統的北京冬奧之行，和其間兩國對中合作關係的新突破，加劇了美國以上「三怕」，美俄關係的緊張，則強化了美方的「危機感」。盧比歐-梅嫩德斯提出的相關議案，凸顯美國國會兩黨和拜登政府調整對拉美戰略的思想軌跡。

王珍強調，明年是門羅主義問世200周年和拜登政府本任期最後一年，美國很可能透過6月的第九屆美洲國家峰會拋出新拉美戰略，一種變通的、柔化的門羅主義或將成為其新拉美戰略的基本取向。

根本目標是重建對拉美的控制，重點是遏制中俄影響，打壓「左翼」（特別是古巴、委內瑞拉、玻利維亞、尼加拉瓜）坐大，防範「脫美」傾向發展，手段是「拉」與「打」相結合。以「重建美好世界」計畫對衝「一帶一路」倡議，以「疫苗外交」干擾中拉抗疫合作，將是拉美新政主戰場。