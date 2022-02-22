「想2024都是敗類」 朱立倫不忍了轟：國民黨應改名內鬥黨

國民黨主席朱立倫日前出席「2022黨務幹部共識營」北區場致詞時，稱國民黨應改名「內鬥黨」，現在想2024都是「黨內敗類」，朱立倫今坦言，國民黨長期以來讓支持者最失望的事，就是不能團結，尤其很多人喜歡把砲口對內，搞內鬥，這已經不是笑話，而是事實，且是國民黨最大危機，所以他才一再要求並呼籲大家砲口對外且團結一至。

朱立倫昨參加2022黨務幹部共識營稱北區場時提及「國民黨應改名內鬥黨，全世界最有名的內鬥黨就叫國民黨，最喜歡內鬥，這是一個恥辱一定要改」，並對2024總統大選首度表態說重話，「現在想2024的都是黨內敗類」。

朱立倫今出席國民黨中央律師團記者會後受訪時指出，針對年底選舉若黨內不能團結，如何號召更多的支持者，這是國民黨當前最重要該努力的方向，他希望大家團結一致全力以赴，否則很多人都開玩笑說國民黨應該叫「內鬥黨」，或像前高雄市長韓國瑜戲稱的「螃蟹黨」，這已經不是笑話了，而是國民黨的最大危機。

針對民調顯示，國民黨的支持度被民眾黨超車，且不信任度最高，朱立倫認為，國民黨一方面要團結，真正讓民眾有信心，而且提出來的每一項政策，不能只是少部分人的意見，而是要能獲得社會多數的認同，尤其國民黨要往中間路線、社會大眾肯定的路線。

朱強調，最近國民黨針對物價、高房價、通膨、低薪、貧富嚴重不均等民眾有感的議題提出看法，這些議題民眾有感，黨要多站在人民的一方，國民黨就能獲得更多民眾的支持，更何況國民黨有這麼多優秀的縣市長、從政同志獲得社會的肯定，多讓民眾有感，國民黨就會獲得更多人的支持。