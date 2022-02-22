俄羅斯總統普丁今(22)日稍早簽署行政命令承認烏東2共和國為獨立實體，並下令部隊進入烏東地區進行維和任務，外界憂慮恐是攻擊烏克蘭的前奏，全球股市應聲下挫，一旦俄羅斯、烏克蘭開戰，股市會受到多大的影響？美國投資銀行高盛分析師預估，美股標準普爾500指數可能會再跌6.2%，那斯達克指數則可能會再下跌9.6%。

綜合外媒報導，高盛以Dominic Wilson為首的策略師在一份最新報告指出，目前全球市場已反映地緣政治風險，美股目前的水位隱含已反映5%的下跌，歐股則反映了8%。

高盛分析師表示，一旦俄烏危機升級，預估標普500指數恐將再下跌6.2%，如果降溫則有上漲5.6%的潛力；那斯達克指數則可能還有下跌9.6%的潛在風險，如降溫則有望回升8.6%。

普丁宣布承認烏克蘭東部2共和國為獨立實體，烏克蘭總統澤倫斯基也在今日凌晨發表全國演說，宣誓烏克蘭不會割讓領土，美國則是由總統拜登簽署總統令，禁止美國人去、從，或是在烏克蘭境內所謂的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic），還有盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）等地進行新投資，貿易和融資；據CNBC新聞網報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在聲明中指出，要是俄羅斯進一步侵略烏克蘭，除了這些措施外，美國還準備要和盟邦與夥伴聯手，採取迅速而嚴厲的經濟措施。