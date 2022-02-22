南韓大勢女團TWICE去年底才推出第9張日文實體單曲《Doughnut》，才剛結束宣傳就立即飛往美國展開世界巡迴演唱會，令粉絲們欣喜若狂。而近期剛結束洛杉磯演唱會的她們，在網路上也流出多張當晚的照片，其中Mina以一套性感的中空裝造型現身，意外引起網友熱烈討論。

近期雖美國的疫情持續爆發，但經過評估後TWICE仍前往美國展開第4次世界巡迴演唱會《III》，預計將前往洛杉磯、奧克蘭、亞特蘭大、紐約、達拉斯等多個地區陸續開唱，而目前她們已完成洛杉磯的演唱會，在網路上也有網友公開當晚的精彩過程及成員們的火辣穿搭。其中，日籍成員Mina一現身熱舞便讓台下觀眾驚呼聲連連。

在網友公開的照片中，只見Mina身上穿著黑色的超短版流蘇上衣搭配皮褲，整體造型看起來又帥又辣，但仔細看才發現舉起右手的她，腹部竟然炸出超明顯的4塊腹肌，結實的身材曲線讓不少人看了相當驚訝，紛紛轉發留言「這這這…確定是Mina嗎？怎麼有男人的感覺」、「這腹肌實在太絕了」、「傳說中的企鵝腹肌」、「老婆帥炸」、「我的媽呀！這線條是怎麼練的，太帥了」、「Mina真是可鹽可甜」。 事實上，Mina自出道以來一直給人溫柔、甜美的清新形象，這次卻在演唱會上練出一身腹肌，打破過去給人柔弱的印象，難怪粉絲們一看到後立即引發話題再度陷入瘋狂。