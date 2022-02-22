綠蠵龜也凍昏！澎湖6年最嚴重寒害 大批珊瑚礁魚躺屍海灘

近日超強寒流來襲，離島澎湖創下6年來最低溫紀錄，除氣溫驟降外，海溫在48小時內直降2.8度，重演2008年寒害事件，造成大批魚類死亡。海巡署岸巡人員除了在沙灘發現一隻活體綠蠵龜疑似因為寒流來海溫太低，失溫擱淺海灘，也有民眾昨（21）下午在內海潮間帶發現第一波凍死的珊瑚礁魚類。

澎湖6年最嚴重寒害，大批高價珊瑚礁魚躺屍海灘遭民眾撿起。(翻攝自記者爆料網)

澎湖6年最嚴重寒害，大批高價珊瑚礁魚躺屍海灘遭民眾撿起。(翻攝自記者爆料網)

海巡署岸巡人員在沙灘發現一隻活體綠蠵龜疑似因為寒流來海溫太低，失溫擱淺海灘。(民眾提供)

澎湖巡海人員表示，昨天下午在合界海灘發現的凍死魚，主要有鸚哥、獅子魚等珊瑚礁魚類。由於海水溫度來到13.7度，已接近去年1月份凍死魚臨界值，提醒沿海養殖業者應嚴防寒害，雖然目前不會有直接的影響，但等到冷氣團過去、溫度上升後寒害損失就會一一浮現。

海巡署岸巡人員在沙灘發現一隻活體綠蠵龜疑似因為寒流來海溫太低，失溫擱淺海灘。(民眾提供)

另外昨赤崁安檢所人員進行岸際巡邏時，在赤崁牛踏仔沙灘發現一隻活體綠蠵龜，長30公分、寬25公分，疑似因為冷氣團影響，海水溫度急降，導致綠蠵龜失溫，擱淺在沙灘上等待救援，安檢所人員見狀後緊急進行包覆保暖行動。並交由海洋保育署第十三海洋保育工作站人員將綠蠵龜就近送往水產試驗所澎湖海洋生物研究中心進行安置觀察。