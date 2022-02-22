新北市警察局1月24日恢復新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里區間平均速率的執法，北宜公路及台64線的違規及事故率都下降，新店環河路段事故雖降低55％，但違規卻增加168％，新北市長侯友宜今主持到道安會報裁示，最重要的是減少事故發生，並非以取締違規為主要目的，要求警察局針對新店環河路違規增加部分做宣導改善。

警察局今上午在道安會報報告，1月24日恢復新店區環河路、台64線中和段及北宜公路執法，並於1月20、23、24、30日發布新聞及透過各式管道加強宣導，呼籲用路人依速限行駛。

警察局指出，實施區間測速後，北宜公路違規減少84％、事故減少49％；台64 線中和段違規減少19％、事故減少58％；新店區環河路違規增加168％、事故減少 55％。

侯友宜聽取報告後詢問警察局：「新店環河路違規為何不減反增？」警察局解釋，環河路是市區道路，暫停區間測速期間只有定點測速照相，所以違規狀況不多，每日違規0.9件；恢復執法後數量增加，但平均一天違規1.52件不算多。

侯友宜強調，最重要的是減少事故發生，並不是以取締違規為主要目的，新店環河路違規增加部分，要求警察局多做宣導改善。