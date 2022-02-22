英飛凌科技（Infineon）在年度股東大會上宣布了監事會的決定，任命Rutger Wijburg擔任公司新任營運長。該任命將於2022年4月1日起正式生效。按照計畫，Rutger Wijburg將加入英飛凌董事會，並接替Jochen Hanebeck擔任公司營運長，而Jochen Hanebeck將接替Reinhard Ploss博士擔任執行長。

英飛凌監事會主席Wolfgang Eder表示，我們十分歡迎Rutger Wijburg加入英飛凌董事會。Rutger Wijburg是國際半導體產業的資深專家，他對半導體製造和矽代工市場有著深入的瞭解。Rutger Wijburg在擔任營運長後，必將為董事會帶來更多寶貴的見解。

英飛凌現任營運長Jochen Hanebeck表示，電氣化和數位化是未來十年的主要發展趨勢。為了滿足全球市場對半導體解決方案的長期需求，英飛凌正果斷投資，提高自身的產能。Rutger Wijburg不但學識淵博，而且富有遠見，定能夠在未來幾年拓展英飛凌的業務。我期待著與他在新的崗位上共事。

Rutger Wijburg表示，在結構性增長的驅動下，英飛凌正準備持續投資，提高自身的產能並拓展合作夥伴關係，從而能夠在客戶需要的時候為他們提供所需的產品。英飛凌產品的競爭優勢在於高品質、創新和高性價比。接下來，我的首要任務是繼續發揮我們的技術領導力，進一步擴大英飛凌在競爭中的領先優勢，同時不斷推動盈利性增長。

Rutger Wijburg於2018年加入英飛凌，在擔任英飛凌德勒斯登工廠總經理期間成功提升了12吋薄晶圓功率半導體自動化產線的產能。在2021年初接任前端工廠負責人一職後，Rutger Wijburg專注於擴大寬能隙半導體的產能，並幫助公司建立了12吋薄晶圓一體化虛擬工廠（One Virtual Fab）集群的概念。Rutger Wijburg在國際半導體產業擁有超過30年的經驗。