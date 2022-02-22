Markforged為工業級3D列印機大廠，Wilson Benensch使用連續碳纖為做為音響組件的素材，使用Markforged的3D列印複合增材製造技術。實威國際（8416）為美國Markforged的台灣總代理，熟悉工業級3D列印機，在2022TIMTOS x TMTS工具機聯展展出系列商品。

實威表示，3D列印就在我們的生活之中，如今複合材料的技術所使用的層面已滲透至各行各業，不管在工業級領域的機械夾治具、老車零件的重建、輕量化碳纖維印材以及金屬列印的人類義肢。3D列印對於各產業的科技發展是很有優勢的，為了縮短製程時間，取代傳統打樣的時間成本，讓3D列印的技術以新的方式統整至工業流程中，大幅提升生產效益。

創立於1989年的英國音響大廠Wilson Benensch，從1991年的首款唱盤系統中就採用了碳纖維的材料在自家唱盤機，以當時來說，使用此類材料可說算非常少見的技術。近年他們導入Markforged 的3D列印機，並使用碳纖維的複合材料3D列印至唱盤機的組件，Wilson Benensch將於今年2022推出創廠30周年的超級新唱盤機GMT ONE System當中的唱臂就是由碳纖維3D列印出來的，而許多消費者對碳纖維的認知，通常被視為產品的表面處理，只為了給消費者「高科技」的迷思，但Wilson Benensch對碳纖維的運用方法不同之處是，他們將碳纖維複雜混合於音響結構之中，相當於利用碳纖維3D列印音響結構中的優化，因此Wilson Benensch與其他音響大廠的競爭對手在探求先進工程與材料科技的突破上，獲得了明顯的性能優勢，展現出行業技術的領先。