美國已經關閉駐基輔大使館。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間21日深夜宣布，基於烏克蘭局勢的「安全原因」，撤離目前在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的國務院外交人員，前往波蘭1晚，他同時重申美國公民立即離開烏克蘭，因為俄羅斯可能隨時入侵。

擔憂俄羅斯在烏克蘭採取軍事行動，布林肯宣布日前已經從烏克蘭首都基輔遷往西部城市利維夫的國務院外交人員，再撤離至波蘭1晚。

布林肯在聲明中說美國外交人員會定期返回烏克蘭進行外交工作，提供緊急領事服務，「他們會持續支持烏克蘭人民及烏克蘭政府，協調外交努力。」

布林肯也強調美國公民應該立即離開烏克蘭，「烏克蘭全國的安全局勢仍持續不可預測，可能在沒有預兆的情況下惡化。」

他說非常有可能俄羅斯的軍事行動會嚴重限制商用航空飛行，「俄羅斯軍隊持續進逼邊界，看起來計畫隨時入侵。」

布林肯上周宣布關閉美國駐基輔大使館，並且將少部分剩餘的外交人員遷往利維夫，在此之前美國已經下令大多數美國外交人員撤離烏克蘭。