寒流來襲，洗澡變成許多人的夢魘，不少網友在網路發文哀號，其中一名鄉民更自曝，天冷到衣服都不想脫，已3天沒有洗澡，貼文引發共鳴，但也有人建議，在天花板加裝暖風機，可讓冬天的浴室瞬間變天堂。

網路上有多名網友在PTT八卦板發文，其中一名網友透露，自己已經3天沒有洗澡了，冷到連衣服都不想脫，並詢問「大家都有洗澡嗎？還是跟我一樣3天沒洗了？」另一名網友也發文說，天氣變冷，洗澡也變得很痛苦，「天冷的時候大家都怎麼洗澡？」

貼文曝光後，鄉民紛紛留言，「我住新竹，最高紀錄是一個禮拜不洗澡，給你參考」、「衣服每天換，可是打死不想碰水」、「我都直接不洗了，太冷」、「不想洗，用濕毛巾把身體擦一擦就好了」。

留言中也有網友提出建議，「可以在天花板加裝個暖風機」、「暖風機真的很好用」、「我跟暖風機有相見恨晚的感覺」、「暖風機是我買房子裝潢最值得的投資」、「暖風機讓冬天的浴室，從地獄變天堂」、「浴室暖風機跟免治馬桶真的必備，用過就回不去」。

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另外，也有人提醒，暖風機必須安裝在浴室的乾區，若裝在淋浴間或是浴缸上方的濕區，身體有水氣時，吹到反而會覺得冷，會造成反效果。