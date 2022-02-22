副總統賴清德、內政部次長陳宗彥專程參加出雲居謝土暨完工落成典禮。（洪榮志攝）

2016年2月6日凌晨3點57分，高雄美濃發生芮氏規模6.6大地震，導致台南市永康區維冠金龍大樓倒塌，造成115人死亡、96人受傷。原址重建的「出雲居」22日舉行謝土暨完工落成典禮時，當時擔任台南市長主持救災、善後、復建工作的副總統賴清德，以及擔任台南市政府民政局長的內政部次長陳宗彥，都專程到場參加。

賴清德致詞時，勉勵選擇原址重建的住戶們，一定要以微笑來回報整個社會及40多萬筆捐款人的幫助；只有住戶們快樂幸福地生活著，才是對所有幫助者最好的回報。賴清德還當場指示台南市長黃偉哲，對於從災難現場被救出的重度殘障者，一定要持續關懷與幫助。

據了解，原址重建的大樓之所以取名為「出雲居」，係以台語諧音「出運」，象徵揮別陰霾的過去，迎向光明的未來。該大樓於2018年原址重建時，原維冠大樓住戶有74戶選擇離開這個傷心地，僅31戶要搬回來。

該大樓為地下3層、地上15層的RC結構大樓，1至3樓規畫為聯合診所，4樓以上規畫每層4戶的住家共48戶，分別為33、47、49坪等3種坪數，扣除原有土地金額與補助款，估計每戶需再支付4、500萬元，但目前除被「維冠金龍都市更新會」31戶成員優先承購，其餘17戶也已完售。去年9月24日出雲居取得使用執照後，去年11月30日已驗收完成，營造廠商也正式移交給都更會管理，目前正辦理貸款及產權移轉等工作。