懸疑劇集《模倣犯》劇組工作人員向時報周刊CTWant爆料，劇組2月10日在亞東醫院拍攝，拍攝地與新冠肺炎專責病房同一層且相當接近，讓劇組工作人員暴露在危險之中。亞東醫院今（22）日說明，皆以最高度警戒進行拍攝作業的籌備，且出借拍攝的場地與Covid-19專責病房相隔甚遠，媒體報導「劇組出入會經過專責病房」為誤解。

亞東醫院表示，院方深知疫情尚未緩解前出借空間拍攝風險，故皆以最高度警戒進行拍攝作業的籌備，首先要求所有入院劇組同仁皆需提供3日以內快篩證明，同時也與劇組多次縝密的規畫拍攝動線與地點，確保不會重疊至高風險區域。

亞東醫院說明，亞東醫院出借拍攝的場地與Covid-19專責病房相隔甚遠，而媒體刊載「劇組出入都會經過亞東醫院的新冠肺炎專責病房門口以及隔離區域」為誤解，此區為6月因應本土爆發而加建成加護重症單位，目前已非Covid-19專責病房，未再收治任何確診病人，牆上標示均為去年所製作，為預備可能疫情而未除去。此外所有劇組人員也於拍攝作業結束數日後進行PCR檢測，結果均為陰性。

院方強調，劇組與本院申請的場地、所經動線皆為安全無虞場地，拍攝前後皆有進行清消；整體作業前後所有相關工作人員的檢測也均為陰性。