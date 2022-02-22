台中市警方日前獲得情資，透過台中市自建科技整合情資系統，進行大數據分析，掌握彭嫌位在北區住處後趁他外出吃宵夜時將他逮捕歸案。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

曾在電影艋舺飾演刺龍刺鳳小弟的37歲彭姓男子因涉及新北市三重區一起108年投資糾紛，以涉嫌傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪，歷經訴訟後遭新北地院判決有期徒刑1年2個月確定並發監執行，彭嫌因未到案遭通緝，台中市警方日前獲得情資，透過台中市自建科技整合情資系統，進行大數據分析，掌握彭嫌位在北區住處後趁他外出吃宵夜時將他逮捕歸案。

彭嫌在電影「艋舺」客串演出雙臂「刺龍刺虎」的黑道小混混，昔日臨演宛如猛虎出閘般囂張的氣焰在現實生活中於2010年犯下撞死單車婦人又「撂兄弟」到場輾屍塊、嗆警察事件，2021年又因不滿法院判決，公然對仇家瘋狂掃射60多槍等震驚社會案件。

他因2019年涉及新北市三重區一起投資糾紛，以私刑拘禁被害人方式，強逼被害人還款，涉嫌傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪，歷經訴訟後遭新北地院判決有期徒刑1年2個月確定並發監執行，彭嫌因未到案執行，於110年11月間遭新北地檢署發布通緝在案。

彭嫌雖未設籍台中市，卻因親友居住在此，過去也在中部混過，逃亡期間雖然很小心不用手機，避免被定位追蹤，台中市刑大五隊在獲得情資後，運用台中市自建之科技整合情資系統，進行大數據分析，掌握彭嫌位在北區住處，日前趁他外出要吃宵夜時，一舉將他逮捕歸案，唯彭嫌自認行蹤隱密，卻仍被警方盯上也認為不可思議。