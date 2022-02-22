《聚光台灣 虎星高照》無人機展演-加場確認。（高市府提供）

高雄也將成為全球唯二的寶可夢活動城市，26日6公尺巨大皮卡丘將現身高流。（高市府提供）

高雄也將成為全球唯二的寶可夢活動城市，26日6公尺巨大皮卡丘將現身高流。（高市府提供）

《我們心中的那一道光》二二八草地音樂會卡司：謝銘祐＋麵包車樂團。（高市府提供）

《我們心中的那一道光》二二八草地音樂會卡司：丁一憲-男中音。（高市府提供）

「2022台灣燈會在高雄」佳評如潮，閉幕即將進入倒數，高市府今（22）日再宣布，無人機展演自2月24日起連飛4天，天天有彩蛋，據悉仍會放煙火。而高雄也將成為全球唯二的寶可夢活動城市，26日6公尺巨大皮卡丘將現身高流，民眾可邊看燈會邊抓寶。另外，將推出武營晚點名三部曲《我們心中的那一道光》二二八草地音樂會。

空中飛行主燈《聚光台灣 虎星高照》無人機展演，聲光效果十足震撼，每場吸引上萬人潮卡位觀看，而原訂2月19日第4場展演因雨取消，高市府宣布，併同原先公布之展演場次，展延時間為2月24日、25日、26日及27日，晚上9點45分開演，連飛4天，天天有彩蛋。副市長史哲還在臉書PO出煙火小圖案，暗示將施放煙火。

此外，知名擴增實境遊戲《Pokémon GO》，選在2月26日、27日結合燈會舉辦《Pokémon GO Tour》活動，特別是27日的《Pokémon GO Tour ： Live》，全球僅在台灣高雄市與墨西哥蒙特雷推出。

這場活動在高雄市政府爭取下，更首度將台灣燈會2大燈區作品，設為遊戲中的虛擬補給站，讓遊戲玩家可沿著虛擬補給站路線結合燈區場域，藉由線上線下虛實整合，產生一加一大於二的效益，也呼應本次燈會運用數位科技導入智慧服務的概念。

《Pokémon GO Tour》26日將出現所有城都地區的寶可夢外，27日在高雄，將有異色超夢、卡比獸登場，限定地區出現的肯泰羅、魔牆人偶和袋獸也將來高雄，還沒達成收集成就的玩家，一定要來高流海風廣場、珊瑚礁群（光榮碼頭）、大義公園、哈瑪星鐵道園區玩一波。

而最經典的「皮卡丘」將組成超萌黃色軍團快閃現身，這次高雄燈會，在高雄流行音樂中心的海風廣場上，26日有最大6公尺充氣皮卡丘亮相，27日將有14隻不同尺寸、身高大小不一的皮卡丘氣球一起大集結，歡迎來跟他們拍照共樂。

此外，繼衛武營主燈大戲《船愛》後，「武營晚點名」推出第三部曲，往年眾所期待在美術館草坡舉辦的草地音樂會，其中的228草地音樂會，今年首次移師至衞武營大草坪舉行，2月27日晚上7時用「光」串聯台灣重要的歷史記憶與情感，透過光影的呈現與能量跨越二二八歷史傷痕。