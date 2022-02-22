《消失的國界》前主持人李天怡和老公及台商友人昨(21日)驚傳涉嫌浮報進口動物價格，牟利美金25萬元，違反《刑法》背信罪，對此三立昨發聲明表示李天怡已經請辭，《消失的國界》目前由李文儀暫代主持工作。而曾任《消失的國界》的製作人則在「莎莉夫人的工作生活札記」臉書發表心聲，直言昨聽了消息後也是震驚感慨，並表示節目剛開始時資源很少，很感謝台商們的贊助，未料李天怡用這段人脈涉嫌做出犯罪之事，讓她很想問李天怡：「這種錢，妳怎麼敢拿？」

據知，三立總經理張榮華2020年入主「頑皮世界」後，曾委託李天怡及其丈夫、台商友人在2020及2021年間協助代理犀牛等非洲野生動物，但3人疑似浮報動物價格約25萬美金（約700萬新台幣），昨頑皮世界回應：「全案進入司法程序，基於偵查不公開，不方便透露任何訊息」，而李天怡步出地檢署時僅表示：「天氣很冷，謝謝大家」。

「莎莉夫人」發文。（圖／翻攝自莎莉夫人的工作生活札記臉書）

對此，臉書「莎莉夫人的工作生活札記」表示自己是《消失的國界》第1到100集的製作人，昨聽聞這消息相當感慨，她回憶與李天怡相處合作期間，對她讚譽有加，稱讚李天怡是她遇過最機靈、整合工作能力最強的主持人，節目雖然播了14年，後來得到不少迴響與獎項，但因初期資源不足，莎莉夫人誠實表示：「坦白說，我開了這個節目以後，每個星期都在想，下個月是不是就要收攤了。」

幸好，《消失的國界》後來漸入佳境，也成為「卓越新聞獎」常勝軍，「很感謝台商們給予的贊助與幫助，加上收視率不錯，才讓節目活了下來」，節目中的受訪內容靠當地熱情的台商牽線指路，才讓他們的記者訪問到當地的政要，但沒想得「成也台商，敗也台商」，莎莉夫人說：「我怎麼也沒想到，一個主持人會利用節目跟台商建立的關係，反過來坑公司老闆的錢」。

莎莉夫人最後表示，如果她還是該節目的主持人，很想親自問李天怡說：「這種錢，妳怎麼敢拿？怎麼可以拿？」並好奇李天怡因為這個節目14年累積的名望難道比不上25萬美金？話雖如此，莎莉夫人還是肯定李天怡在節目中的貢獻，知道事件已經進入司法調查，她沒資格再多說，但不忘強調：「我覺得很可惜也很遺憾。她明明可以在新聞圈繼續大放光彩，不知道為什麼禁不住金錢的誘惑，走偏了路？」

對此，網友說：「事件只說明她看輕了自己，忘了自己擁有的是多少人望塵莫及的大好未來」，莎莉夫人說：「真的可惜了」，另有人說：「我喜歡消失的國界，這個節目真的很棒。她的身份地位，30萬美金而已，又不是3000萬美金，怎麼會….？就靜待司法調查個水落石出吧！」莎莉夫人回：「謝謝，繼續支持好節目」。