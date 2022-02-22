許多人家中沒有農民曆，若有要事會選擇用網路搜尋的方式來判斷今日宜忌，今天在部分命理網站顯示為「諸事不宜」之日，又流傳今日2022年2月22日年份數字相加是6、月份日期相加也是6，是2266之日，與台語「零零落落」諧音，讓人有「大凶日」的聯想，不過命理師陶文表示今日並非不祥之日，民眾無需過於擔心。

陶文老師表示，看日子還是以傳統農民曆為主，翻閱傳統紙本農民曆可發現，今天是丙午日，同時是正月三合日，有吉星庇佑，並非網傳的大凶日，和網路農民曆記載的內容相去甚遠。

不過2/22這天也有需要注意的地方，陶文老師提醒，這天有「白虎星」影響運勢，象徵可能會帶來血光之災，在健康、交通方面要特別謹慎，無論是使用尖銳物品，或是外出、自行開車等，都要非常小心。陶文老師建議如果想要查詢今日宜忌，不建議看網路上的資料，還是傳統紙本比較準確，若有要事需選好日子，建議還是找專業命理師諮詢較佳。

運勢命理網站「生肖運勢天天看」則顯示今天適合結婚、訂婚、搬家、出行、宴會、開業、交易、簽約、置業、納財、出貨、放債、拜見、赴任、開光、祈福、求嗣、進人口、求醫、動土、興造、裝修、祭祀、安葬、破土，看起來是不錯的吉日，尤其生肖屬羊、狗、虎的人今日運勢極旺，吉星入命，有重要計畫都可以選擇在今天執行。