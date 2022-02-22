聯準會（Fed）最新利率決策會議紀錄，顯示對升息路徑保持彈性，加速退場建構在不傷害經濟的前提下，市場仍預期今年將緩步升息4～6碼（1碼是0.25個百分點），縮表以到期不續買為原則，幅度影響有限，美股短期不確定性猶存，中期偏多格局不變，連動台股布局應延續選股不選市原則，聚焦基本面佳族群。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，Fed主席鮑爾雖透露最快將於3月升息，但未揭露升息速度及幅度等細節，將視經濟數據靈活調整。觀察過去經驗，美國進入升息循環，政策不確定性消除，美股皆止跌反彈、再創新高，台股在過去五次美國進入升息期間，顯示升息前小幅震盪，確立升息後，台股同步上揚。

目前短期台股呈現高檔震盪整理，但看好強勁企業獲利，將帶動指數向上創高，且從評價面來看，偏低的估值將提供堅實下檔支撐保護，台股下跌空間有限。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，根據高盛證券預期，CPI將於2022年上半年見高點，通膨失控為低機率的極端風險，且將在今年第二季開始向下，幅度雖然不大，但應在Fed掌握之中。

升息年對金融股有利，將使壽險利差損縮小，即壽險公司將最受惠，且由於銀行存放利差放大，也有利銀行業，顯示金融股將是焦點，其他如半導體、5G手機、智能車、伺服器等族群，也將持續受到關注。