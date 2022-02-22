近期市場投資情緒持續受到聯準會（Fed）緊縮政策預期，及烏俄緊張情勢影響，風險性資產波動劇烈，高收益債也受影響走低，但景氣復甦持續、企業營收與獲利持續改善、信用風險相對較低環境下，息收水準仍具吸引力的高收債，尤其具息收優勢且存續期短、產業更多元的優先順位高收益債，待不確定性逐步反應，仍可望受資金青睞。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，觀察高收益債信用概況，根據摩根大通的統計數據，過去12個月企業信評上／下調家數比率躍升至2.31倍，續創紀錄新高，且2020年疫情剛開始爆發時，被下調評級的523家公司中，有高達74％公司去年被上調，同時各產業的評級上調家數均高於下調家數，顯示隨經濟擺脫疫情陰霾，也令企業信用改善的動能持續。

觀察高收益債信用違約交換指數（CDX指數），現階段仍明顯低於2018年10至12月波動時的水準，顯示企業違約疑慮仍低，企業的融資條件依然相對有利，營運仍無虞。

李運婷指出，儘管短期市場受Fed立場轉鷹的影響，不過在景氣復甦支撐信用風險穩定，存續期較短，息收仍具優勢的高收益債，仍可望吸引市場關注，其中優先順位高收益債因存續期間較一般高收債更短，較能抵禦利率大幅變動風險，且殖利率水準較高，發債產業也相對多元，長多趨勢仍未改變。

基於同時兼顧收益與風險管理的布局，優先順位高收益債為可多參考標的，產業方面包括消費、通訊族群、航空元件等體質穩健，或受惠於疫後持續復甦的相關族群，表現最值得留意。