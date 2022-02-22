北市警方17日凌晨獲報，1部保時捷在木柵路自撞分隔島護欄，警方到場時，發現跑車右前方撞毀變形，48歲黃姓駕駛輕傷且渾身酒氣，酒測後酒測值為0.7，依公共危險罪將他法辦，
文山一警方17日凌晨4時30分獲報，在木柵路4段發生自撞意外，警方到場時，發現1部車頭撞毀的紫色保時捷，黃姓駕駛渾身酒氣勉強下車，調閱監視器發現，該車沿木柵路4段外側車道西向東，行駛至肇事處時，黃疑因喝酒昏頭，自撞中央分向島護欄。
黃男酒駕為0.7，他向警方表示，晚間在秀明路家中自己喝酒，後來因有朋友找，他才乘著酒意開車，準備前往信義區，不料失控撞上，警訊後被依公共危險罪送辦。
文山一警方指出，今年以來已查獲18起酒駕案件，較去年同期5件高出許多。呼籲民眾飲酒後千萬不可駕駛車輛，絕勿心存僥倖，以免酒駕上路害人害己。
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