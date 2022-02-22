被外界視為「侯家軍」的前新北市府副發言人戴湘儀、蔡畹鎣、呂家愷及前市長室祕書吳訓孝近期請辭投入新北市議員選舉，引起政壇關注。新北市市長侯友宜雖曾反駁「沒有侯家軍」，但其動向仍成焦點。對此，媒體人韋安直言，外界不必以所謂「侯家軍」狹隘的角度來假設或看待前述年輕人，他建議這四位新人改稱為「新北大四喜」，並認為他們將能吸引年輕人、改變國民黨年輕支持度的頹勢。

韋安19日在臉書發文表示，新北市四位具市政經驗的年輕人，出來選市議員，外界不必以所謂「侯家軍」狹隘的角度來假設或看待。

韋安分析，這四位議員新人都是非傳統型政治人物，而不是從政治運動或社運中轉而從政，又具有不錯的學歷、市政歷練，可說是為台灣年輕世代開創、提供從政機會的新路徑。

不僅如此，韋安更樂觀表示，年輕、亮眼、有市政經驗的「新北大四喜」，一定會吸引更多年輕人對年底選舉的關注，也會讓支持度在年輕族群中相對弱勢的國民黨，有大破大立、改變形象的機會。