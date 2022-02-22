大陸財政部部長劉昆22日在新聞發佈會上表示，在去年1.1兆元（人民幣，下同）基礎上，今年將實施更大規模減稅降費，市場主體會有更多獲得感。保持適當支出強度，重點支持科技攻關、生態環保、基本民生、區域重大戰略、現代農業和國家「十四五」規劃重大項目，提高支出精準度，不撒「胡椒麵」。（意指大眾平均分攤）

此外，劉昆表示透過合理安排地方政府專項債券，去年底已提前下達了1.46兆元，1月完成發行4844億元，占提前下達限額的1／3，全部用於交通、市政、產業園區基礎設施、保障性安居工程等重點領域。

實際上地方政府發行專項債券的資金，去年底還有一部分資金留到今年用，各地有很多新的專案在開工，有相當多的項目就是利用了地方政府專項債券的資金。

根據財聯社引述劉昆說明，2021年強化跨週期調節，加大資金統籌力道，保持必要的財政支出規模，新增地方政府專項債券3.65兆元，並新增減稅降費約1.1兆元，助力企業紓困發展。推動財政資金直達機制常態化並擴大範圍，當中2.8兆元資金直達基層、惠企利民。