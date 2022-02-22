「國民女神」陳妍希和大陸小生陳曉因合作《神鵰俠侶》擦出愛火，小倆口在2016年結婚，並在同年底生下兒子「小星星」，幸福組成一家三口，儘管陳曉和陳妍希對婚姻生活低調，不過小倆口近日則被陸媒拍到，陳曉到劇組探班陳妍希，陳曉還霸氣地把陳妍希摟進懷裡，夫妻依偎在一起看手機，互動宛如熱戀中的情侶。

陳妍希近日忙在上海拍新戲《溫暖的甜蜜的》，陳曉則低調到劇組探班，有陸媒就拍到，當陳妍希看到最愛的陳曉現身，開心挽著丈夫的手臂不放，感情極好的夫妻倆更是一路熱聊，但兩人走到酒店大廳時，陳妍希突然搖擺身體、看起來像是在向陳曉撒嬌，陳曉下秒則霸氣地把陳妍希摟進懷裡，夫妻依偎在一起看手機。

陳曉和陳妍希今年將迎接結婚6周年，夫妻倆互動仍超甜蜜，宛如熱戀中的情侶，閃到爆表，網友還忍不住虧夫妻倆：「眼裡沒星星（5歲兒子）」、「好甜，神雕夫婦都要好好的」、「真夫妻就是這麼甜蜜」。

其實，陳妍希和陳曉這段相差4歲的姊弟戀情，屢次遭網唱衰、甚至「被離婚」，但小倆口懶理酸民，照樣低調過日子、工作拍戲，以行動打破婚變傳言，不過陳妍希日前被問到「被離婚」一事，她則大方說：「婚姻關係是我們2個人之間的事，只要我們2個好好的，不用理會其他事情。」高EQ回應獲得網上一片狂讚。