#Ukraine: Footage of #Russia’s military “peacekeepers” being bussed in to the Donbas across the border. This is essentially the beginning of the invasion. pic.twitter.com/7pUgkJrJzQ — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) February 21, 2022

隨著俄羅斯進軍烏東，俄烏危機加劇，北京正面臨複雜的處境。它正設法在中俄堅實的友誼，還有維護國家主權的外交政策間尋求平衡。

據CNN新聞網22日報導，中國外長王毅19日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上面對提問，回應中方對烏克蘭局勢的立場時說，「各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，這是國際關係的基本準則，也是中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外。」

王毅當時在會中呼籲，各方回到先前為了烏東停火，而達成的《明斯克協議（Minsk Agreement）》上。然而，如今俄羅斯承認烏東兩分離區獨立，又引發了對中方下一步立場的質疑。北京可能會小心翼翼，讓自己不要看來像在譴責俄羅斯。

俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平月初在北京冬奧開幕時會面，接著發表共同聲明，承諾雙方合作「沒有限制」，也沒有「禁區」。同時北京也力挺克宮，「反對北約（NATO）進一步擴大」。

在普丁下令在烏東部署軍隊後，緊接著聯合國安理會將召開緊急會議，包括美俄在內，所有的成員都會發表聲明，而這將成為對中國如何因應這升高局勢的考驗。

據路透22日報導，中國駐烏克蘭大使館周二警告當地中國公民和企業，不要在動盪不安的區域冒險，但並未像其他許多國家般，建議他們考慮離境。由於危機加速升級，西方擔憂，這可能引爆戰爭。而普丁在承認烏東兩分離區獨立後，周一下令，部署軍隊到相關區域「維和」。

如美、英、德等國因為擔憂俄羅斯侵略烏克蘭，2月稍早已要公民離境。反之，北京雖要烏境公民密切注意相關發展，但駐烏克蘭使館仍正常運作，並批評美國在「炒作」戰爭威脅。