警方將顏男順利送回出租套房的家。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名身高175公分、體重近百公斤的顏姓男子，13日深夜醉倒路中央呼呼大睡，警方獲報趕抵，因顏男叫不醒，警方唯恐他發生危險，2警花盡吃奶力氣將顏男抬到路邊；救護車抵達，檢視顏男酒醉身體無外傷後離去，警方換班陪等，直到2小時後顏男才清醒，一問才知原來顏男的家就在5公尺的地方，令警方啼笑皆非。

警方指出，56歲的顏姓男子13日晚間9時30分許，因天氣寒冷，和友人在住家附近的民族一路265巷小酌一番，宴飲結束後，顏男準備走回家，卻因喝得太醉，醉倒巷口的路中央，民眾見狀報警處理。

三民二分局民族路派出所巡佐黃耀輝和警員薛人豪獲報趕抵現場，因顏男叫都叫不醒，警方深怕他躺在路中央會發生危險，於是打算先將顏男抬到路邊，但因顏男身高有175公分、體重達百公斤，2名員警花盡吃奶力氣還邊喊「123」抬，才順利將顏男「檢屍」到路邊。

警方叫救護車前來，救護人員檢視顏男身體無外傷，還會呻吟呢喃，研判只是喝醉酒後離去，警方只好在旁陪著顏男，後來還換了另一組警網陪等，2小時後，警方見顏男清醒，送上杯水後一問，發現顏男原來就住在巷子旁的第1間出租套房，離家只有5公尺卻回不了家。

警方最後仍熱心地陪顏男走回家，但顏男一進屋內，感謝警方後，就立刻又倒頭呼呼大睡，令警方啼笑皆非。