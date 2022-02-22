旅遊業者雄獅(2731)為提升台灣鐵道旅遊的頂級創新體驗，以「移動的五星餐廳」概念歷經1年籌畫，宣布將在台鐵美學觀光列車「鳴日號」正式推出「鳴日廚房」餐車服務，首波與晶華(2707)國際酒店集團合作、3月30日展開試營運，今（22）日起於雄獅官網開放預購。

雄獅表示，鳴日號主打五星服務與五星體驗，上路以來獲各方好評，此次為提升台灣鐵道旅遊的頂級創新體驗，此次以「移動的五星餐廳」為概念，歷經1年籌畫、比照國際觀光列車規格打造，宣布將推出「鳴日廚房」餐車服務，將服務再升級。

「鳴日廚房」餐車服務首波與晶華國際酒店集團合作，推出「鳴日廚房 菁華饗宴」，提供精緻的佳餚美酒，將蘭陽金柑、刺蔥、櫻桃鴨等列車路線沿途的在地食材入菜，並巧妙結合窗景與行經路線規畫菜單與餐序，要給旅客耳目一新的美食旅遊饗宴。

車廂設計部份，「鳴日廚房」分別增設1節備餐車廂和2節用餐車廂，用餐車廂分別可容納28人和26人，內部由柏成設計操刀融合東西方設計風格，展現靜謐優雅的低調奢華美學。並透過光線明暗的規畫，以沉穩的環境氛圍襯托料理，盤中食物色澤顯得更加明亮。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，「鳴日廚房」不僅是「鳴日號」的全新嘗試，也是國內鐵道旅遊首次將五星飯店餐飲服務搬上移動的列車，設計及服務安排皆向國際觀光列車規格看齊，無論在餐點搭配、服務流程、杯盤選用等，皆經過反覆測試才完成。

游國珍指出，「鳴日廚房」以列車窗景為題，讓旅客在移動過程飽覽鐵道風光的同時，還能從餐盤中感受在地多元的風土魅力，期盼將「鳴日號」打造成為台灣意象的代表，提升台灣在國際觀光領域的價值。

雄獅表示，「鳴日號」未來將採觀光列車、鳴日廚房餐車2種不同編組規劃遊程，其中鳴日廚房試營運階段攜手晶華，主打1日和2日花東行程。相關行程即日起開放VIP優先預購，加碼贈送鳴日號限定Riedel水晶香檳杯，刷台新信用卡滿額另贈限量家電好禮。