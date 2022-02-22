代工及品牌二大事業穩健成長，晶睿(3454)1月合併營收為5.33億元，年增29.5%，晶睿宣布與嘉因資訊合作，結合雙方在監控及門禁系統優勢，提供更多影像加值服務，滿足垂直市場的安防需求。

為強化智慧影像分析技術，晶睿積極與各大領導軟硬品牌策略聯盟，發揮彼此優勢，展現高度系統應用與技術整合，提供更多影像加值服務，滿足垂直市場的安防需求。

晶睿表示，目前市場上門禁系統的使用，多數仍採用感應卡或打卡鐘，主要管理者多為總務或是人事部門，一旦遇上勞資爭議事件，不確實、不精準、無法追蹤的考勤資料，將導致爭議，因此內部員工出入權限及出勤統計相形重要，亦成為企業主的重要課題，公司與嘉因資訊合作，結合雙方在監控及門禁系統優勢，透過雙方技術整合，將刷卡紀錄與影像紀錄結合，於爭議產生時，可快速搜尋與回放，監控保全系統可通過晶睿的VAST2影像管理平台即時控管通過的員工資訊，包含姓名、編號、頭像，以及進出過權限，就能立即排除許多狀況，升級應變作業機制，滿足不同管理部門上的使用需求，也加強了企業安全防護。

晶睿與嘉因資訊為彼此重要的長期合作夥伴，未來將持續在專案經營及功能整合投入更多資源，促進聯盟整合，增加雙方競爭優勢，布局垂直市場發展。

晶睿111年1月合併營業收入為5.34億元，月減8%，年增29.5%。

晶睿表示，代工及品牌二大事業穩健成長，市場動能仍強勁，面對客戶需求持續增加，公司將透過供應鏈管理，強化產銷分配平衡，滿足物料缺口，期望拉抬整體營運業績。