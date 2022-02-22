冬奧會圓滿閉幕，作為北京2022年冬奧會北京賽區標誌性場館，國家速滑館成為了“新地標”，場館外牆曲面由低到高盤旋成22條飄逸的絲帶，當五彩的光芒在冰一樣的絲帶上飛速流轉，宛如速滑運動員在冰面上縱情疾馳，因此又得昵稱“冰絲帶”。

“冰絲帶”外側幕牆造型是在立面基準線上彎曲4次，形成層疊褶皺，需要用鋼和玻璃實現類似“冰皮”的通透效果。要達到這種效果，“好玻璃”是關鍵。而這塊“好玻璃”，便出自天津靜海企業臺玻天津。

臺玻天津玻璃有限公司位於靜海區子牙經開區高新產業園，公司的技術部經理王政閱跟玻璃打了多年交道，是個內行人，他說：“‘冰絲帶’建築幕牆核心難點是在於22條‘冰絲帶’的玻璃製造如何呈現出設計師想要傳達的理念，這一難題極難解決，我們也是進行了持續的研發創新，攻克了一系列技術難題，順利完成了此專案的供貨。”

就這樣，臺玻天津憑藉領先的玻璃深加工技術脫穎而出，為“冰絲帶”提供了12000平方米的超高透可鋼化雙銀Low-E單曲、多曲夾層中空玻璃。

不單單是“冰絲帶”，“雪如意”（國家跳臺滑雪中心）的2500平方米超高透可鋼化雙銀Low-E單曲、多曲夾層中空玻璃也是由臺玻天津生產的。王政閱說：“這些設計師眼中的建築傑作、大眾眼中的冬奧標誌，都是各種綠色新型幕牆材料在建築領域的排列組合，都離不開安全、綠色、節能、創新的影子。沒有可鋼化雙銀Low-E鍍膜玻璃與可鋼化三銀Low-E鍍膜玻璃的大面積推廣及應用，幕牆玻璃的安全、綠色、節能、創新就無法與建築融為一體。”

同時，由臺玻天津生產的四面減反射夾層中空玻璃被應用在了張家口賽區山地技術官員酒店的部分幕牆建設中，這種玻璃在幕牆玻璃光學、結構、材料可靠性能方面都達到了國內領先的設計要求。

“尤其在光學性能方面，部分透明結構要求可見光透射比不低於0.94，可見光反射比不高於0.02，顏色均勻一致無偏色現象，膜層牢固穩定，抗腐蝕耐老化性能優異。”王政閱表示，臺玻天津憑藉過硬的技術，成為了滿足專案設計施工要求的玻璃廠家。