俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立實體，並以「維和行動」進軍。俄烏緊張情勢升級，衝擊歐股、日、韓股等紛紛走跌，台股加權指數目前下跌357點，暫報17864點，長黑棒摜破季線，成交量暫報2187億元。

據統一投顧22日投資早報指出，雖然俄烏邊境緊張，情勢仍不明朗，使得短期全球金融市場動盪承壓。但台股上周收復萬八關卡並站上月均線後，近日在面對國際利空時，均能強守月線不墜，相當強勢。由於美聯準會（Fed）會議紀要未有更加鷹派訊號，加上台股基本面良好，元月份外銷訂單強勁，技術型態強勢，操作上選股不選市，謹慎選股，逢低布局。選股以PCB、記憶體、航運股、高殖利率概念股為首選。