年底選戰逼近，民進黨派誰挑戰連任的台東縣長饒慶鈴，引發關注。有意爭取民進黨台東縣長提名人的財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成再度向立委劉櫂豪放話「之前總被要求大局為重，這次背水一戰！絕不退讓！」；劉櫂豪回應，如果黨中央需要他，他願意勇於承擔。

賴坤成再度發文嗆聲「背水一戰！絕不退讓！之前總是被要求『大局為重』，也給了他那麼多次機會，資源越拿越多、選票差距是越來越大，縣長、立委輪著選『整碗捧』的壟斷是台東鄉親普遍看法，累了嗎？也該幫別人抬一次轎吧！」

「我一定選到底！」賴坤成22日受訪表示，民進黨在台東選舉不是只有1個人，劉櫂豪不是不好，也很認真，但在台東縣長、立委輪流選，過去縣長已選過了5次，票數越選越不好，台東鄉親支持者都看得出來問題。賴直呼「我不是二軍！」他長期在台東耕耘，活動力、人脈絕對高於劉，參與年底台東縣長選戰，絕對有信心能贏。

民進黨台東縣黨部主委、立委劉櫂豪回應，他對個人的表態不予評論，台東縣被黨中央和選對會評估有待開發選區，將用徵召方式選出，他會支持配合中央的決定，如果中央評估要他參選，他會勇於承擔，如果有其他選擇，他也會支持。

據了解，賴坤成和劉櫂豪曾3次交手，2006年縣長補選因民進黨未提名，兩人同時參選雙雙落敗。2012年第8屆立法委員選舉民進黨內初選，全民調結果由劉勝出，代表民進黨參選當選。2015年第9屆立委選舉，民進黨內部民調劉勝出。