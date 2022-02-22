紅毛猩猩「咪咪」今日則換上喜氣洋洋的桃紅色披風，露出羞澀的笑。（柯宗緯翻攝）

狐獴顧不了防疫社交距離，上演韓劇《冬季戀歌》相擁取暖畫面。（柯宗緯翻攝）

保溫燈初上，象龜立刻湊近暖身子，藉著充足輻射熱源來安穩度過這一波寒流。（柯宗緯翻攝）

寒流來襲，動物也要加強禦寒！高雄壽山動物園紅毛猩猩「咪咪」披上咖啡色毛毯，還上演新裝走秀，而狐獴也不甘示弱，群聚相擁取暖賣萌搶版面，令人會心一笑。至於象龜則透過保暖燈照射取暖，露出滿意的神情。

冷氣團過境加上連日幾天的小雨，高雄天氣明顯變冷。壽山動物園表示，為動物們的健康，隨時關注氣溫變化，除了適時增加動物食用份量，也提供其他熱量較高的食物以食補的方式，讓動物們能儲存足夠的體脂肪因應天氣變化。

值得一提的是，園方更針對各種不同的物種，提供不同的保暖方式，例如幫動物挑選禦寒衣物或裝設保溫燈，讓動物們能夠安然度過冬天。

園方表示，保育員近日為紅毛猩猩「咪咪」準備咖啡色毛毯，聰明的她立刻發揮時尚潛力，披上新裝走秀，今日則換上喜氣洋洋的桃紅色披風，露出羞澀的笑，而一旁的「阿宏」也披上格紋外衣，展現帥氣的一面。

不讓壽山動物園版的「猩光大道」專美於前，狐獴顧不了防疫社交距離，上演韓劇《冬季戀歌》相擁取暖畫面。此外，保溫燈初上，象龜立刻湊近暖身子，藉著充足輻射熱源來安穩度過這一波寒流。