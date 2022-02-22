國民黨組發會副主委張逸華兼任花蓮縣黨部主委今天交接，張逸華說，這次回鍋主委，與7年前大環境不同，國名黨必須努力。有關年底選戰，他說，縣長徐榛蔚執政成績好，選情相對單純，至於鄉鎮市長、議員，將勤盡快走基層，聽取各方意見，加以協調整合，為年底選戰做好準備，他也期許黨員同志：「團結愛花蓮、奮鬥救台灣！」

張逸華在國民黨資歷超過30年，7年前曾任花蓮縣黨部。4年前花蓮縣長選舉，張逸華任徐榛蔚陣營重要操盤手，徐以71.52％超高得票率入主縣政府，張逸華被延攬入府擔任秘書長等要職。一直到這個月初離開縣府，回到黨中央擔任組發會副主委。

面對年底選戰，張逸華說，作為地方黨務主管，個人引以為傲的就是縣長徐榛蔚，在過去3年多執政，在地方上的努力有目共睹、有口皆碑，也得到全國非常高的評價，這也是在這次年底選舉各方認為相對單純的地方。

至於其他多名額選舉、單一名額有多位黨內同志要參選部分，他會先盡心盡力勤走基層，聽取各方意見之後，加以協調整合，一個最大共同基礎，就是所有黨內同志都很愛花蓮，也愛這個黨，所以願意繼續參選、爭取服務機會。

張逸華說呼籲黨員同志、幹部，讓徐榛蔚再突破3年多前全國最高的得票率，這將是代表花蓮鄉親對她最大的支持及肯定。他說，今天的台灣很多地方還需要大家共同努力，奮鬥救台灣，這也是立委傅崐萁這次承擔起中央輔選工作，勞心勞力、一心一意讓台灣讓國民黨，能讓2024開花結果勝利。

張逸華說，這次重新接任主委工作，大環境雖然不像7年前對國民黨有利，但在花蓮這地方，他個人要提出未來工作目標，「團結愛花蓮、奮鬥救台灣！」