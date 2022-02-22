藝人彭曉彤過去曾在台劇《麻辣鮮師》中演出而打開知名度，不料卻在2017年發現自己罹患子宮頸癌，緊急接受切除手術，還因此暴肥10公斤，如今5年過去她的身體已逐漸穩定、恢復健康，近日也宣布復出拍戲並在臉書上公開劇照，吸引不少網友加油打氣。

彭曉彤在2002年時在《麻辣鮮師》中飾演活潑、可愛的校董之女「葉小彤」而獲得矚目，隨後她便開始接演本土劇《戲說台灣》，自然的演技受到觀眾喜愛，結婚後也與丈夫育有一雙兒女，過著幸福家庭生活。但沒想到2017年時她卻發現自己罹患子宮頸癌，陸續切除了子宮、卵巢及部分骨盆淋巴，並做了10次化療與28次放療，一度暴肥了10公斤，最後總算把病情控制下來。豈料，她才剛結束療程便開始兼差工作，一邊照顧孩子負擔家計，使她2020年又發現癌症指數升高，還出現腹水的情況，只好減少工作量，避免身體太過勞累而再度引發癌症。

而經過5年的調養，彭曉彤的身體逐漸好轉趨於穩定，她也終於在21日宣布復出拍戲，表示「2022第一部戲～看起來！天氣冷 在家看電視最舒服了」並曬出《戲說台灣》最新單元《痘神飼契子》中的演員合照，吸引網友留言支持「要來追戲了」、「耶～又可以看到曉彤姐了」、「曉彤姐加油」。