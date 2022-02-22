商總理事長許舒博今日表示，對中小企業而言綠能的政策應該還是跟著政府走；不過近期原物料價格高漲，對於中小企業壓力較大。

中華民國全國商業總會第4屆品牌金舶獎今日起徵件起跑並舉行記者會。許舒博表示，淨零減碳是全世界趨勢，廠商會想要採購綠能，但是大部分還是被半導體產業給買走，高科技產業也採取跟太陽能光電等結合購買綠電，但是許舒博認為短期間不會大爆發，大家還是會慢慢走。

許舒博說，中小企業相較於大型產業高耗能比較少，所以主要還是跟隨政府政策，大型企業所面臨的壓力比中小企業來的快或重。

2050淨零碳排，許舒博表示，應該還不會造成中小企業的壓力，反而是近期的原物料壓力，讓中小企業損失比較大。

至於政府預計3月起，逐步開放邊境管制，許舒博認為，邊境守護如普篩，能讓染疫者有效的區隔能夠落實，邊境開放沒有問題，因為台灣是最遵守法令戴口罩的國家，他認為應該盡快解封。

3月雖然開放為「5＋5」，許舒博認為，還不夠，希望可以再放寬，因為隔離太久對工商企業、出國觀光是很大的包袱，如果再鬆綁，有助商務客的來訪。

新北市長侯友宜防疫鬆綁邊界放寬要思考3個面向，包含全球疫情趨緩了沒；疫苗覆蓋率第3劑新北市3成9希望可以超過5成、甚至6成；以及醫療量能是否可以應付若疫情突然高漲，不能夠掉以輕心。

侯友宜表示，守護邊境與讓經濟起飛要併行、一定要走的，所以準備好了、邊界的鬆綁開放的確是要走的一條路。