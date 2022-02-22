基隆捷運拍板13站經費425億　柯文哲：工程費用絕對比想像困難

行政院長蘇貞昌宣布基隆捷運計畫定案，經費從80億元提高至425億元，將設13站，運量從每小時5000人提高到1.5萬人。台北市長柯文哲22日質疑，蓋捷運的費用非常貴，過去2年營建成本增加16％，工程費用絕對比你想像困難，不相信只要425億元。
基隆捷運第一階段13個站，基隆往台北分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站（1）、保長坑站（2）、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站、南港站，全長16.05公里，興建經費新台幣425億元。
柯文哲今早出席「台北購起來」總抽獎時指出，北市府是實際有在蓋捷運的，這425億是哪裡到哪裡？蓋捷運的費用非常貴。
他表示，過去2年營建成本增加16％，台北市捷運環狀線6個工程標，全部流標2次，後來追加90億元又流標，所以現在工程費用絕對比你想像困難，不太相信只要425億。
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